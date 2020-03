Tätliche Angriffe auf Journalisten in Deutschland haben sich etabliert. In den vergangenen fünf Jahren sind Medienschaffende mindestens 119-mal angegriffen worden. Das ergab die aktuelle Auswertung der seit 2015 durchgeführten Analyse des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF) mit Sitz in Leipzig, die dem MDR vorliegt. Demnach wurden im vergangenen Jahr 14 Fälle registriert, in den ersten Monaten 2020 kamen bereits weitere sechs hinzu.