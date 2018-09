Die Zahl der Angriffe auf Journalisten hat in diesem Jahr massiv zugenommen. Das geht aus einer Studie des European Center for Press & Media Freedom (ECPMF) in Leipzig hervor, die dem MDR vorliegt.

Demnach hat es seit Anfang 2018 bis Mitte September mindestens 22 tätliche Übergriffe in Deutschland gegeben, wobei die Forscher von einer hohen Dunkelziffer ausgehen. Damit ist die Zahl der Gewalttaten gegen Journalisten erstmals seit drei Jahren wieder gestiegen. 2015 hatten die Forscher 43 Angriffe registriert, 2016 waren es 19 und 2017 nur fünf.

Meist von Rechts, oft in Sachsen

Mit Ausnahme von zwei Fällen ereigneten sich 2018 der ECPMF-Studie "Feindbild 'Lügenpresse'" zufolge alle Taten im Umfeld von rechten oder rechtsextremen Demonstrationen und Veranstaltungen.

Mehr als die Hälfte davon zählten die Forscher in Sachsen. Allein zehn Übergriffe ereigneten sich demnach während der jüngsten Demonstrationen nach dem gewaltsamen Tod eines jungen Mannes in Chemnitz. Vier Angriffe verzeichneten die Forscher in Sachsen-Anhalt, drei in Thüringen.

Zur Methodik der Studie Für die Studie haben die Wissenschaftler unter anderem betroffene Journalisten und Experten befragt sowie polizeiliche Ermittlungen und Gerichtsurteile ausgewertet. Die Erhebung umfasst gewaltsame Übergriffe, nicht aber verbale Bedrohungen und Beleidigungen.

Auch das Bundeskriminalamt erfasst seit Anfang 2016 politisch motivierte Angriffe auf Journalisten. Die Länder meldeten demnach 2018 bis Mitte August deutschlandweit sechs Gewalttaten von rechts gegen Journalisten, davon jeweils zwei in Sachsen und Thüringen. Das Geschehen bei den Demonstrationen in Chemnitz ist in der Auswertung noch nicht inbegriffen.

Unklar ist bislang, warum die Zahlen so stark abweichen. Martin Hoffmann, Autor der Studie, geht davon aus, dass die Meldekriterien der Bundesländer sehr unterschiedlich sind. Das BKA greife bei seiner Erhebung nicht direkt auf die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik zu, sondern auf den kriminalpolizeilichen Meldedienst. Für diesen melden die Landeskriminalämter Straftaten, die sie bestimmten Kategorien zuordnen.

Statistiken weder bei BKA noch ECPMF vollständig

Die Meldekriterien des BKA scheinen nicht für alle Bundesländer identisch angewendet zu werden, heißt es in der ECPMF-Studie, und weiter: "Dieser Schluss lässt sich etwa aus den Daten für Sachsen ziehen. Von dort wurden im Jahr 2016 laut der zitierten KPMD-Statistik zwei Gewalttaten erfasst. Der sächsischen Polizei waren jedoch im gleichen Jahr sechs gewaltsame Straftaten gegen Journalisten angezeigt worden, in denen sie auch Ermittlungen durchführte, wie das ECPMF in der vorangegangenen Studie herausgearbeitet hat."

Doch den Fall gibt es auch andersherum. So waren laut der BKA-Statistik für Nordrhein-Westfalen im selben Jahr sieben Straftaten bekannt, dem ECPMF nur ein Fall. "Offenbar sind weder die ECPMF-Statistik noch die des BKA vollständig", so die Autoren der Studie.