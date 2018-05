Ankerzentren In Ankerzentren sollen laut bisheriger Pläne von Innenminister Seehofer Asylbewerber für die gesamte Dauer ihrer Antragsprüfung untergebracht werden. Die Zentren sollen Asylverfahren bündeln und beschleunigen. Erst dann soll die Verteilung nach Deutschland oder Europa erfolgen beziehungsweise abgeschoben werden.



Ab dem Sommer sollen die zentralen Sammeleinrichtungen für Asylbewerber in fünf bis sechs Pilotprojekten getestet werden. In ihnen sollen jeweils bis zu 1.500 Menschen untergebracht werden.