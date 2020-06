Die Bundesanwaltschaft beschuldigt Russland jetzt offiziell, einen Mord in Deutschland beauftragt zu haben. Sie hat vor dem Berliner Kammergericht Anklage gegen einen Russen wegen eines Auftragsmordes an einen Georgier vor zehn Monaten erhoben.

Die Bundesanwaltschaft erklärte, staatliche Stellen der russischen Zentralregierung hätten dem Russen den Auftrag erteilt, den Georgier zu liquidieren. Hintergrund des Tötungsauftrags sei die Gegnerschaft des Georgiers zum russischen Zentralstaat sowie zur pro-russischen Regierung Georgiens. So habe er unter anderem im zweiten Tschetschenienkrieg in den Jahren 2000 bis 2004 als Anführer einer tschetschenischen Miliz gegen Russland gekämpft.

Beamte sichern nach der Tat Spuren im Kleinen Tiergarten Bildrechte: dpa

Am 23. August 2019 war der 40 Jahre alter Tschetschene mit georgischer Staatsangehörigkeit im Kleinen Tiergarten in Berlin von einem Fahrrad aus mit Schüssen in Kopf und Rücken getötet worden.



Der tatverdächtige Russe war noch am Tag des Attentats gefasst worden. Zeugen hatten beobachtet, wie er eine Perücke sowie ein Fahrrad und eine Waffe in der Spree versenkte. Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft.