Kohleausstiegsgesetz Fast fünf Milliarden Euro für Kohlekumpel eingeplant

Mit Milliarden Euro will die Bundesregierung Arbeitnehmern den Übergang in die Rente erleichtern, wenn sie vom Kohleausstieg betroffen sind. Das Wirtschaftsministerium rechnet mit fast fünf Milliarden Euro an Kosten. Auch Verbraucher und Unternehmen sollen beim Strompreis entlastet werden, wenn der Preis durch den Kohleausstieg steigt.