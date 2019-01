Carsten Hütter nimmt es sarkastisch: Nachdem der AfD-Landtagsabgeordnete 30 Angriffe auf sein Chemnitzer Bürgerbüro gezählt hatte, wollte er damit ins Guinness-Buch der Rekorde. Nach dem Anschlag in Döbeln klingt er dagegen nachdenklich und besorgt. Er wohne in einer ländlichen Region und habe mittlerweile oft ein ungutes Gefühl, wenn er nachts alleine von Veranstaltungen nach Hause fahre sowie Angst, wenn er allein sein Büro betrete, so Hütter.

LKA-Präsident Petric Kleine sieht die Ursachen für dieses Auf und Ab nicht bei der Polizei, sondern im politischen Umfeld: "Gibt es beispielsweise vermehrt Demonstrationsgeschehen? Gibt es vermehrt konfrontative Auseinandersetzungen in der Politik? Dann gibt es auch entsprechende Reaktionen des politischen Gegenübers, die oft auch in Sachbeschädigungen gegenüber solchen Büros stattfinden", sagt Kleine. Ein solcher Zusammenhang könnte auch der AfD-Parteitag am kommenden Wochenende in Riesa sein.