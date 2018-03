Drei Brandanschläge an einem Wochenende Zwei Moscheen und deutsch-türkische Einrichtung attackiert

An nur einem Wochenende hat es in Deutschland drei Brandanschläge auf Moscheen und einen Türkisch-Deutschen Freundschaftsverein gegeben. Dabei wurde eine Moschee in Berlin größtenteils zerstört. Im nordrhein-westfälischen Meschede flogen Molotowcocktails auf ein türkisch-deutsches Vereinsgebäude. In Lauffen bei Heilbronn konnte am Freitag der Imam den Brand seiner Moschee noch löschen.