Serie Ein Anschlag auf die Seele – Das Attentat auf die Synagoge in Halle vor einem Jahr

Der rechtsterroristische Anschlag vom 9. Oktober jährt sich in dieser Woche. Ziel des Attentäters war die Synagoge in Halle. An Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, machte er sich auf den Weg, um so viele Jüdinnen und Juden wie möglich zu töten. Er scheiterte damit, die 52 Betenden blieben unversehrt. Und doch tötete der Rechtsextremist zwei Menschen, zwei andere verletzte er auf seiner Flucht. Was hat das mit den Betroffenen gemacht? Dieser Frage geht Reporterin Tanja Ries nach.