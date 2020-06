Die Kundgebungen reihen sich ein in die weltweiten Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis. Auf einem Video war immer wieder zu hören, wie Floyd "I can't breathe" sagt – "Ich kann nicht atmen". Proteste gab es am Samstag auch in Frankreich und Großbritannien sowie in der japanischen Hauptstadt Tokio.