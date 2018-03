Was ist von der letzten Regierungserklärung von Kanzlerin Merkel in Erinnerung geblieben? Eigentlich nur, dass Merkel sie zum ersten Mal im Sitzen gehalten hat. Grund war nach Angaben von Regierungssprecher Seibert ein Skiunfall: "Sie ist hingefallen beim Langlauf. Wir gehen von niedriger Geschwindigkeit aus."

Mutiger und entschiedener war Merkels Regierungserklärung zu ihrer ersten Kanzlerschaft 2005. Da hat sie klar gemacht: "Wer hätte gedacht, dass SPD und Union so viel Verbindendes entdecken? Wer hätte gedacht, dass das höchste Regierungsamt schon in diesem Jahr einer Frau übertragen wird? Wer hätte das alles gedacht?" Damals traute sich Merkel sogar, Willy Brandt als Vorbild zu zitieren. Sie benutzte seinen Leitsatz: "Mehr Demokratie wagen" und fügte hinzu: "Gestatten sie mir, diesen Satz heute zu ergänzen und uns zuzurufen: Lassen sie uns mehr Freiheit wagen."

Die Regierungserklärung der ostdeutschen Kanzlerin war eine sehr persönliche. Vier Jahre später, als es 2009 in ein Bündnis mit der FDP ging, hörte sich das geschäftsmäßiger an. Ein Beispiel ist das liberale Herzensthema Steuerreform: "Den Einkommenssteuertarif wollen wir zu einem Stufentarif umbauen. Einfach, niedrig und gerecht. Das muss die Maßgabe sein. Dafür stehen wir ein." Nichts davon kommt. Die vier Jahre schwarz-gelb werden ein Gewürge für die Kanzlerin.

Vertrauen zu bisher Verbündeten ist allerdings schwieriger geworden. Da muss man nur an US-Präsident Trump in den USA oder den Brexit denken. Wie will Merkel Europa wieder zum Sinnbild für Hoffnung und Zusammenhalt machen? Welche Rolle soll Deutschland dabei spielen?

2005, bei ihrer ersten Antritts-Erklärung, hatte Merkel Aufbruch verkörpern können: "Überraschen wir uns also damit, was möglich ist. Überraschen wir uns damit, was wir können. Stellen wir unter Beweis, dass wir unser Land gemeinsam nach vorn bringen. Mit Mut und Menschlichkeit. Denn Deutschland kann mehr. Ich bin überzeugt, Deutschland kann es schaffen!" Ein Wunsch, jetzt so aktuell wie damals.