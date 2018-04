Alten-und Krankenpflege 36.000 unbesetzte Pflege-Stellen

Hauptinhalt

Die neuesten Zahlen zu unbesetzten Stellen in der Alten- und Krankenpflege belegen einmal mehr die Misere in Deutschland. Laut Bundesregierung fehlen 36.000 Fach-und Hilfskräfte. Auch der Arbeitsmarkt - insbesondere der in Mitteldeutschland - gibt nichts mehr her. Die Grünen fordern von der Bundesregierung ein Sofortprogramm mit 50.000 zusätzlichen Stellen.