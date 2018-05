Alexander Dobrindt ist wegen Äußerungen zum Asylrecht in der Kritik.

Alexander Dobrindt ist wegen Äußerungen zum Asylrecht in der Kritik. Bildrechte: dpa

Debatte um Abschiebe-Klagen Anwaltverein: Dobrindt legt Axt an Grundsatz des Rechtsstaats

CSU-Landesgruppenschef Alexander Dobrindt hat am Wochenende angesichts zahlreicher Asyl-Klagen von Abschiebe-Saboteuren und einer Anti-Abschiebe-Industrie gesprochen. Damit legt er laut Deutschem Anwaltverein die Axt an den Grundsatz, dass sich in Deutschland jeder gegen staatliche Entscheidungen juristisch wehren könne.