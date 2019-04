Mehr als 250 zivilgesellschaftliche Organisationen haben von der EU und Deutschland eine Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik gefordert. "Wir sind erschüttert angesichts der gegenwärtigen europäischen Politik, die immer stärker auf Abschottung und Abschreckung setzt - und dabei tausendfaches Sterben billigend in Kauf nimmt", heißt es in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Konkret werden drei Forderungen gestellt: