Scharfe Kritik üben die Arbeitgeberverbände an der neuen Regelung, wonach Eltern in Zukunft Anspruch auf mehr Kinderkrankengeld haben sollen. 20 statt zehn Tage. Alleinerziehende sogar 40 statt 20 Tage. Diese Erhöhung sei nicht zu akzeptieren und eine Zumutung, sagt Dr. Sigrun Trognitz, die Geschäftsführerin des Allgemeinen Arbeitgeberverbands Sachsen-Anhalt. Nicht jeder Betrieb könne bis zu 20 Tage auf Mitarbeiter verzichten. "Denn es heißt immer Ausfall des Mitarbeiters, Ersatz durch einen anderen Mitarbeiter. Und das fällt in Zeiten des Fachkräftemangels schon äußerst schwer."