Deutsche Arbeitgeberverbände Länger arbeiten für geringere Sozialabgaben

Nur mit konsequenten Reformen und teils unbequemen Maßnahmen könne erreicht werden, dass die Beitragsbelastung dauerhaft unter 40 Prozent bleibe, heißt es in dem Abschlussbericht, der am Donnerstag vorgestellt wurde. In dem Bericht steht auch, dass auf Basis des derzeit geltenden Rechts ein Anstieg der Sozialabgaben auf knapp 50 Prozent des Gehalts bis 2040 zu erwarten sei.