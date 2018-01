Fehlende Gesetzesgrundlage Orkan "Friederike" offenbart Gesetzeslücke bei Arbeitsausfall

Was passiert, wenn Arbeitnehmer wegen Naturereignissen nicht auf Arbeit kommen können? Hier gibt es offenbar eine Gesetzeslücke, so Arbeitsrechtler Schunder von der Uni Mannheim. Bisher gäbe es im BGB nur Regelungen etwa für Todesfälle in der Familie oder Gerichtsvorladungen.