Leistungen wie das Arbeitslosengeld sollen künftig an Supermarktkassen bezogen werden können. Wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf die Bundesagentur für Arbeit berichtet, sollen Bargeldautormaten in den Jobcentern und Arbeitsagenturen abgeschafft werden. Stattdessen sollen die Hilfen bis Ende 2018 flächendeckend bar an den Kassen von Supermärkten und Drogerien ausgezahlt werden können, darunter bei Rewe, Penny, Real, dm und Rossmann.