Nicht alle Menschen auf Arbeitssuche werden in den Statistiken als arbeitslos erfasst. Bildrechte: IMAGO

Geschönte Arbeitslosenquote Linke und Gewerkschafter fordern Reform der Arbeitsmarkt-Statistik

Immer, wenn neue Arbeitslosenzahlen veröffentlicht werden, geht es hoch her in den Kommentarspalten. Leser schreiben empört, die Arbeitslosenquote sei von der Politik geschönt. Hunderttausende auf Jobsuche würden darin gar nicht erfasst. Doch was genau verrät die Arbeitslosenquote? Und wenn sie ungenau ist, wäre es nicht Zeit, das zu ändern?

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL