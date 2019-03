Rente ist etwas, was man sich im Leben erworben hat. Und bei der Grundrente geht es konkret um Leute, die sich das Recht auf Rente erworben haben, aber die aufgrund von niedrigen Löhnen zu niedrige Anwartschaften haben. Die Rentenversicherung kennt in der Regel keine Bedürftigkeitsprüfung. Wir können uns also diese Bürokratie sparen.

Hubertus Heil Bundesarbeitsminister