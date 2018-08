Arbeitgeber dürfen auch ältere Aufnahmen aus Überwachungskameras als Beweis für Verfehlungen von Mitarbeitern anführen. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschied am Donnerstag, dass etwa Aufzeichnungen aus Geschäften nicht täglich kontrolliert werden müssen, um den Griff von Mitarbeitern in die Kasse rechtssicher belegen zu können.