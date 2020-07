Auswirkungen der Corona-Krise Heil warnt vor überlangen Arbeitszeiten im Homeoffice

Durch die Corona-Krise sind viele Arbeitnehmer vom Büroschreibtisch an den Küchentisch umgezogen – und viele wollen auch in Zukunft zumindest zum Teil im Homeoffice bleiben. Bundesarbeitsminister Heil will das Recht auf Homeoffice stärken, jedoch nicht auf Kosten des Arbeitsschutzes, etwa wegen ständiger Erreichbarkeit und zu langer Arbeitszeiten.