Vor den Sondierungen über eine Neuauflage der Großen Koalition sieht eine Mehrheit der Bundesbürger eine Fortsetzung eines solchen Bündnisses mit Skepsis. Laut dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-Deutschlandtrend bewerten 52 Prozent der Befragten eine Koalition aus CDU/CSU und SPD als weniger gut oder schlecht. Lediglich 45 Prozent bewerten eine Fortführung von Schwarz-Rot im Bund als sehr gut oder gut.

Je nach politischer Ausrichtung fällt das Ergebnis jedoch unterschiedlich aus: Die Anhänger von CDU und CSU befürworten eine Große Koalition deutlich. Von ihnen fänden 68 Prozent eine Koalition aus Union und SPD sehr gut oder gut, 30 Prozent weniger gut oder schlecht. Die SPD-Anhänger sind in der Frage gespalten: 50 Prozent fänden eine Koalition aus Union und SPD sehr gut oder gut, 49 Prozent weniger gut oder schlecht. Kurz nach dem SPD-Parteitag im Dezember, bei dem sich die Delegierten für "ergebnisoffene Gespräche" mit der Union ausgesprochen hatten, lag die Zustimmung für eine Große Koalition noch bei 61 Prozent. Der aktuelle Zustimmungswert von 45 Prozent liegt auf einem vergleichbaren Niveau wie im Vorfeld der Bundestagswahl.

Laut aktuellem ARD-Deutschlandtrend nimmt die Zustimmung zu Neuwahlen in der Bevölkerung wieder zu. Sollte es nicht zu einer Neuauflage der GroKo kommen, sprechen sich 54 der Befragten für Neuwahlen aus. Lediglich 42 Prozent würden eine Minderheitsregierung der Union befürworten. Im Vormonat hatten sich noch 51 Prozent für eine Minderheitsregierung von CDU/CSU und lediglich 45 Prozent für Neuwahlen ausgesprochen.

Trotz Verlusten hält eine knappe Mehrheit der Befragten an einer Kanzlerin Merkel fest. Bildrechte: dpa

Gut die Hälfte der Befragten, nämlich 53 Prozent, fände es gut oder sehr gut, wenn Angela Merkel auch weiterhin als Kanzlerin regieren würde. Dieser Wert sinkt seit der Bundestagswahl aber kontinuierlich. 45 Prozent fänden es dagegen weniger gut beziehungsweise schlecht, wenn die CDU-Chefin weiterhin Kanzlerin bliebe.



Dies spiegelt sich auch in einem anderen Wert wieder: So halten 65 Prozent der Befragten Merkel zwar für eine gute Bundeskanzlerin. Fast ebenso viele Befragte, nämlich 67 Prozent, finden allerdings, dass sie ihre besten Zeiten als Bundeskanzlerin bereits hinter sich hat. Eine personelle Erneuerung in der CDU befürworten sogar 75 Prozent der Befragten.