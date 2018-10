ARD-Deutschlandtrend im Oktober: "Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?"

ARD-Deutschlandtrend im Oktober: "Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?"

ARD-"Deutschlandtrend" GroKo schwach wie nie - Grüne auf Rang zwei

Die Große Koalition schneidet in der neuen ARD-Umfrage so schlecht ab wie noch nie. Die Union rutscht auf deutlich unter 30 Prozent ab. Großer Gewinner sind die Grünen, die jetzt vor der SPD und AfD liegen. Kanzlerin Merkel und besonders Bundesinnenminister und CSU-Chef Seehofer verlieren weiter an Zustimmung.