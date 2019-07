Menschen in Ostdeutschland haben noch immer ein größeres Risiko, in Armut zu rutschen als im Westen. Das teilte das Statistische Bundesamt auf Basis des Mikrozensus mit. Demnach liegt das Risiko zu verarmen, in den neuen Bundesländern und Berlin bei 17,5 Prozent – in den alten Bundesländern sind es 15 Prozent der Menschen.