Armut ist in deutschen Großstädten laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung ein größeres Problem als in kleineren Kommunen. Demnach bezogen im Jahr 2016 in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern 14 Prozent der Bevölkerung Sozialleistungen. Im bundesweiten Schnitt aller Kommunen waren es 10,1 Prozent.

Mehrheit der Großstädter sieht Armut als großes Problem

Dies schlägt sich nach Angaben der Autoren auch in der Wahrnehmung von Bürgern und Stadtverwaltungen nieder. Laut einer Umfrage sahen 51 Prozent der Großstädter die Armut im eigenen Wohnort als großes oder sehr großes Problem an. Bundesweit waren nur 27 Prozent dieser Meinung. Deutlich optimistischer waren in der Befragung die Verwaltungschefs der Kommunen. In Großstädten sahen 22 Prozent Armut als großes oder sehr großes Problem an, in allen Kommunen sechs Prozent.

Regionale Unterschiede - Armutsquote im Osten sinkt

Dabei hat sich die Armutsquote regional im Zehn-Jahres-Vergleich unterschiedlich entwickelt: In 37 von 80 Kommunen ist laut Studie der Anteil der Sozialleistungsempfänger gestiegen, in 27 ist sie gesunken, und in 16 etwa gleich geblieben.

Unter den Kommunen, in denen die Armut zugenommen hat, befinden sich alle 13 Großstädte des Ruhrgebiets. Das liege an dem dort noch nicht vollständig bewältigten Strukturwandel, erklärten die Autoren der Studie. Demgegenüber sei die Armutsquote in allen zehn ostdeutschen Großstädten in den vergangenen zehn Jahren gesunken.

Kommunen fordern mehr Hilfe vom Bund

Die Stiftung riet Großstädten, ihre Strategien zur Bekämpfung von Armut zu verfeinern. Dazu gehörten detailliertere Armutsberichte. Immer öfter konzentrierten sich soziale Probleme in bestimmten Quartieren. Der Deutsche Städtetag forderte als Reaktion mehr Unterstützung für strukturschwache Städte und Regionen. Grüne und Linke im Bundestag verlangten mehr Hilfen des Bundes. Dieser müsse "dringend mehr Verantwortung übernehmen", erklärte der Grünen-Experte Wolfgang Strengmann-Kuhn. Städte und Kommunen könnten das Problem nicht mehr allein bewältigen. Ähnlich äußerte sich Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch.

