In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich derzeit Berufsorganisationen mit Ärzten auseinandersetzen, die die Corona-Pandemie leugnen oder zumindest relativieren. Die Landesärztekammern der drei Länder haben einer MDR-Abfrage zufolge bereits etwa 80 Hinweise und Beschwerden über Mediziner erhalten, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen. Oftmals beziehen sich die Vorwürfe auf das Ausstellen falscher Maskenatteste, das Leugnen oder Herunterspielen der Gefahren des Virus oder das Nicht-Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Praxis. In Sachsen sind demnach bereits rund 50 Hinweise bei der Kammer eingegangen, in Sachsen-Anhalt etwa 10 und in Thüringen 22.

Neben den zahlreichen Beschwerden treten Ärzte, die Corona leugnen, auch gemeinsam politisch in Erscheinung. Erst Mitte Januar tauchten in Nordthüringen Flyer der aus Hamburg stammenden Organisation "Ärzte für Aufklärung" auf. Unter der Überschrift "Zwang zur Impfung droht" warnen die Gründer der Plattform davor, dass eine Zwangsimpfung Autoimmunkrankheiten oder Krebs entstehen lassen könnte. Der ehemalige Direktor und Professor am Institut für Experimentelle und Klinische Toxikologie am Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf, Stefan Hockertz, kommt in dem Schreiben mit zumindest fragwürdigen Aussagen zu Wort. Er rechne im Zusammenhang der Impfungen mit 80.000 Toten und vier Millionen Geschädigten.

Bevölkerung werde zusätzlich verunsichert

Grundsätzlich sind Ärzte in ihrem Verhalten und ihren Therapiemaßnahmen frei. Allerdings dürfe ihr Handeln nicht im krassen Widerspruch zu allgemeinen Richtlinien stehen, sagte Professor Eckhard Nagel dem MDR. Nagel leitet das Institut für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Universität Bayreuth. "Eine klare Linie ist etwa, spezifische Präventionen vorzunehmen, aktuell beispielsweise zumindest einen Mund-Nasen-Schutz in der Praxis zu tragen. Wenn jemand das nicht einhält, gibt es Sanktionsmöglichkeiten." Hier seien aber weniger die Ärztekammern die sanktionsfähigen Institutionen, sondern die Gesundheitsämter, so der Gesundheitswissenschaftler.