Demnach gibt es in insgesamt 22 Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Auffälligkeiten. An diesen Standorten liegen die Anerkennungsquoten deutlich unterhalb der deutschlandweiten Durchschnittswerte.

Auffällig sind insbesondere Außenstellen in der "Region Berlin Ost". Dazu gehören etwa die BAMF-Standorte in Eisenhüttenstadt, Chemnitz, Dresden, Suhl und Halberstadt.

Insbesondere Asylbewerber aus den Herkunftsländern Irak, Afghanistan, Türkei und dem Iran haben an den genannten Standorten schlechtere Chancen als anderswo. Bundesweit lag zum Beispiel die Anerkennungsquote bei Asylbewerbern aus dem Irak bei 53 Prozent. In der Außenstelle Suhl waren es nur reichlich 30 Prozent, in Chemnitz rund 32 und in Halberstadt gut 28 Prozent.