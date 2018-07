Kanzlerin Angela Merkel will die Schleierfahndung in deutschen Grenzgebieten ausweiten. Das kündigte sie auf einer Sondersitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Dienstag in Berlin an. Die CDU-Chefin argumentierte, dass dadurch mehr Flüchtlinge ermittelt werden könnten, die bereits in anderen EU-Staaten registriert worden. Sie sollen dann in besondere Aufnahmeeinrichtungen gebracht werden, wo beschleunigte Asylverfahren durchgeführt werden sollen.

Was bedeutet Schleierfahndung?

Die Schleierfahndung erlaubt Polizisten, ohne konkreten Anlass und Verdacht Personen anzuhalten und zu kontrollieren. Die Methode war Mitte der 1990er-Jahre in Deutschland eingeführt worden, nicht alle Bundesländer wenden sie an, weil sie als umstritten gilt. Die Fahndung darf rein rechtlich nicht nur in einer 30-Kilometer-Zone an den Grenzräumen durchgeführt werden, sondern auch auf Flughäfen, Bahnhöfen aber auch auf Autobahnen.

Ergänzung zu Transitzentren

Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze im Dezember 2016 am Grenzübergang Walserberg. Bildrechte: dpa Die Schleierfahndung soll nach Worten von CDU-Innenpolitiker Armin Schuster die geplanten Transitzentren ergänzen. Auf deren Einrichtung hatten sich am Montag die beiden Schwesterparteien CDU und CSU nach einem wochenlangen Asylstreit geeinigt. Sie sind bislang ausschließlich in Nähe der deutsch-österreichischen Grenze vorgesehen, wo es derzeit nur an drei von 66 Grenzübergängen ständige Kontrollen gibt.



Geplant ist, dass Asylbewerber, die bereits in anderen EU-Staaten registriert sind, in die jeweiligen Staaten wieder zurückgeflogen werden – auf der Grundlage von bilateralen Abkommen. Haben die Asylbewerber ein Anrecht auf ein Asylverfahren in Deutschland, sollen sie in die geplanten Ankerzentren weitergeleitet werden.

Reaktionen von EU und UNHCR

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker sagte am Dienstag, er glaube, dass die neue Vereinbarung der Unionsparteien zur Asylpolitik wahrscheinlich mit EU-Recht vereinbar sei. Er habe den juristischen Dienst um eine Prüfung gebeten. Skeptischer zeigte sich das UN-chtlingshilfswerk UNHCR. Der deutsche Repräsentant, Dominik Bartsch, sagte am Dienstag, es sei ungeklärt, ob die Transitzentren geschlossen sein solllten. Bei einer "längeren Festsetzung von Asylsuchenden" würde eine rote Linie überschritten.

GdP: Mehr Personal vonnöten

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hält das Konzept jedoch für nicht tauglich. GdP-Vize Jörg Radek sagte, für eine Schleierfahndung sei beispielsweise mehr Personal nötig, Das sei in der aktuellen Haushaltsplanung gar nicht vorgesehen. Kritik kam von Radek auch an den Transitzentren. Rein rechtlich könne es an den Binnengrenzen gar keinen Transitbereich ähnlich wie an Flughäfen geben, sagte der GdP-Vizechef.

Zweifel von AfD-Abgeordneten