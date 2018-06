Im erbitterten Streit zwischen CDU und CSU um die Asylpolitik steht am Montag eine wichtige Entscheidung an: In München will sich Innenminister Horst Seehofer (CSU) von seiner Partei gestatten lassen, gegen den Willen von Bundeskanzlerin Merkel Zurückweisungen an den Grenzen anzuordnen. Es wird erwartet, dass der CSU-Vorstand, der am Vormittag tagt, Horst Seehofer grünes Licht für sein Vorhaben geben wird. Konkret möchte Seehofer an den Grenzen Flüchtlinge abweisen lassen, die bereits in anderen EU-Ländern registriert worden sind.