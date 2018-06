Im Asylstreit der Union haben sich die Fronten verhärtet. Auch am Samstag zeichnete sich in dem Konflikt zwischen der Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzenden Angela Merkel und Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer keinerlei Entspannung ab.

Merkel beharrt auf europäischer Lösung

Merkel: "Eine Herausforderung, die auch eine europäische Antwort braucht." Bildrechte: dpa Ganz im Gegenteil. In ihrer wöchentlichen Videobotschaft beharrte Merkel in der strittigen Frage der Zurückweisung von bereits in anderen EU-Staaten registrierten Asylbewerbern an den deutschen Grenzen erneut auf einer europäischen Lösung, die sie auf dem EU-Gipfel am 28. und 29. Juni zu erreichen hofft.



Seehofer und die CSU-Führung wollen hingegen nicht mehr länger auf eine europäische Lösung warten. Sie argumentieren unter anderem, dass es Merkel seit Beginn der europäischen Flüchtlingskrise 2015 nicht gelungen sei, eine umfassende Einigung mit den EU-Partnern zu erzielen.

Seehofer: "CDU hat Europa gespalten"

Seehofer: "Kramp-Karrenbauer stellt uns als Provinzfürsten aus Bayern hin." Bildrechte: IMAGO Rückendeckung erhalten die Parteichefs der beiden Unionsschwestern dabei aus ihren jeweiligen Lagern. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer schrieb am Freitag in einem Brandbrief an die CDU-Mitglieder, dass die von Seehofer geforderten Zurückweisungen an der Grenze die Gefahr bergen, "Europa weiter zu spalten und zu schwächen".



Der CSU-Chef hielt ihr daraufhin in der "Süddeutschen Zeitung" vom Samstag entgegen, dass es nicht die CSU, sondern die CDU gewesen sei "die mit der Flüchtlingsentscheidung 2015 die Spaltung Europas herbeigeführt hat". Zugleich fügte er hinzu: "Frau Kramp-Karrenbauer stellt uns als Provinzfürsten aus Bayern hin, die die europäische Idee nicht verstanden haben."

Rückendeckung für Merkel

Hans: "Seehofer muss zurückrudern." Bildrechte: IMAGO Nachdem Anfang der Woche aus der Unionsfraktion im Bundestag durchgesickert war, dass auch dort viele Abgeordnete die Position Seehofers teilten, schlossen sich die CDU-Reihen hinter Merkel wieder weitgehend. So forderte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans am Samstag Seehofer auf, im Asylstreit "zurückzurudern". Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet warnte die CSU gar davor, dass europäische Erbe Helmut Kohls zu gefährden. Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben warnte vor einem Auflösen der Unionsgemeinschaft. Dies käme "dem Ende der Regierungskoalition gleich", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Und das würde ein politisches Erdbeben nach sich ziehen."

Söder: "Wollen Glaubwürdigkeit nicht verlieren"

Söder: "Menschen erwarteten Ende des Asyl-Tourismus." Bildrechte: dpa CSU-Generalsekretär Markus Blume verteidigte den Kurs seiner Partei. Der Mediengruppe Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung sagte er, die CSU schließe europäische Lösungen gar nicht aus. "Aber unabhängig davon ist es das Gebot der Stunde, an unserer Grenze das zu tun, was in unserem nationalen Interesse zu tun ist." Er glaube nicht, dass in zwei Wochen bis zum EU-Gipfel das gelingen könne, was seit fast drei Jahren nicht möglich gewesen sei.



Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hatte zuvor im ZDF gesagt, die Menschen in Deutschland erwarteten ein Ende des "Asyl-Tourismus". Auf die Frage, ob er auch einen Koalitionsbruch riskieren würde, antwortete der CSU-Politiker: "Wir wollen auf keinen Fall riskieren, Glaubwürdigkeit zu verlieren."

Kritik von SPD, Grünen und Linken

Gabriel: "Unglaublich verantwortungslos." Bildrechte: dpa Kritik an der Union kam aus der SPD: Der früherer Außenminister Sigmar Gabriel warf CDU und CSU vor, "unglaublich verantwortungslos" zu handeln. In einem Beitrag im "Tagesspiegel" warnte er: "Wer jetzt eine Regierungskrise in Deutschland herbeiführt, wird Europa zum Beben bringen." Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vom Koalitionspartner SPD appellierte an die Vernunft der Union.



Grüne und Linke warfen dem Innenminister vor, mit seinen Forderungen Wahlkampf für die CSU in Bayern zu betreiben. Die Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke nannte dies im Bundestag "verantwortungslos". Grünen-Chefin Annalena Baerbock warf Seehofer "grenzenlose Verantwortungslosigkeit" vor.

Habeck warnt vor "Fliehkräften in der Union"

Habeck: Bin hoch beunruhigt über das, was da passiert." Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant Der Ko-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, nannte das Vorgehen des CSU-Chefs gar einen "Putsch". Später, am Rande des Landesparteitages der sachsen-anhaltischen Grünen in Halle, sagte Habeck MDR AKTUELL, in der Union seien "Fliehkräfte am Werk", die in zwei völlig unterschiedliche Richtungen agierten: pro europäisch oder nationalistisch. Sie drohten die Union zu zerreißen: "Wir brauchen aber ja eine stabile Maß und Mitte haltende Politik. Deswegen bin ich hoch beunruhigt über das, was da passiert."

FDP warnt vor Chaos

FDP-Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann warf der Bundesregierung angesichts des massiven Konflikts in der Union Chaos vor. "Das sorgt für Frust und Enttäuschung in der Bevölkerung", sagte er am Freitag im Bundestag. FDP-Fraktionsvize Michael Theurer brachte angesichts des Asylstreits in der Union gar die Bereitschaft für eine neue Jamaika-Koalition ins Gespräch.

Gauland: Kanzlerin hat Europa gespalten