Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul (CDU) sagte im SWR, er sei recht zuversichtlich, dass eine Einigung mit der CSU noch gelinge. Der Streitpunkt zwischen CDU und CSU sei nicht so bedeutend, dass davon die Existenz der Fraktionsgemeinschaft der Union und der Koalition abhänge. Ähnlich äußerte sich CDU-Vize Armin Laschet. Eine Einigung sei unabhängig von den Personen. Carsten Linnemann, ebenfalls Unions-Fraktionsvize forderte seine Parteichefin und den CSU-Vorsitzenden auf, aufeinander zuzugehen. Es gehe hier nicht um Personen und Parteien, es gehe um das Land. Bundestags-Vizepräsident Hans-Peter Friedrich von der CSU, einst selbst Bundesinnenminister, wagte keine Prognose über den Ausgang des Asylstreits. Im Deutschlandfunk sagte er am Montag, Seehofer habe Merkel mehrere Kompromissvorschläge gemacht, die sie alle abgelehnt habe. Das nähre den Verdacht, dass sie den Rücktritt Seehofers "bewusst in Kauf nimmt". Seehofer soll demnach angeboten haben, keine Asylbewerber aus anderen EU-Ländern abzuweisen, mit denen darüber noch verhandelt werde.

Ex-SPD-Chef Gabriel, Ex-Außenminister und Ex-Vizekanzler Bildrechte: dpa

Der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte: "Seehofer macht die deutsche Bundesregierung handlungsunfähig." Die CSU führe "Politik als reines Ränkespiel und Machtspiel" vor. Wer so handele, verspiele jedes Vertrauen.



Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt erklärte, die CSU habe sich offenbar schon länger von dem verabschiedet, was sie mit der CDU verbunden habe. Sie setze auf den Nationalstaat und wolle eine andere Republik. Ihr Ko-Faktionschef Anton Hofreiter forderte Seehofer auf, tatsächlich zurückzutreten: "Wer so fahrlässig und egoistisch mit seiner Verantwortung für das Land umgeht, kann sein Ministeramt nicht mehr verantwortungsvoll ausüben."



Grünen-Parteichef Robert Habeck schloss für den Fall eines Scheiterns der schwarz-roten Regierung einen Eintritt seiner Partei in eine Koalition nicht aus: "Wir sind immer bereit Verantwortung zu übernehmen, wenn es sich lohnt."