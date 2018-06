Nicht einreisen soll, wer bereits in einem anderen EU-Land registriert ist. Bildrechte: dpa

Denn das würde nach den Vorstellungen der CSU davon abhängen, ob es für denjenigen, der einreisen will, einen Treffer im sogenannten EURODAC-System gibt. EURODAC steht für European Dactyloscopy, die Datenbank, in der die EU-Länder die Fingerabdrücke von Flüchtlingen registrieren.



Von den 125.000 Menschen über 14 Jahren, die 2017 in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben, gab es solche EURODAC-Treffer bei knapp der Hälfte, bei rund 60.000. Sie wurden in einem anderen EU-Land also schon einmal registriert und würden, wenn es nach der CSU ginge, künftig von der Bundespolizei gar nicht erst nach Deutschland gelassen.