In Baden-Württemberg ist am Silvesterabend das Atomkraftwerk Philippsburg 2 endgültig abgeschaltet worden. Wie der Betreiber EnBW mitteilte, wurde der Meiler bei Karlsruhe gegen 19 Uhr heruntergefahren. Die Abschaltung ist Bestandteil des Atomausstiegs. Das AKW hatte 35 Jahre lang Strom produziert und wird in den kommenden Jahren abgerissen. Dabei muss der hochradioaktive Schrott für Tausende Jahre sicher gelagert werden. Der benachbarte Meiler Philippsburg 1 steht bereits seit 2011 still und wird seit 2017 abgebaut.



Bis zuletzt hatten im AKW Philippsburg 2 rund 700 Menschen gearbeitet. Sie sollen nun beim Abriss des Atomkraftwerks eingesetzt werden.