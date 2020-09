Atommüll Mitteldeutsche Regionen auf Liste für Endlager-Suche

Eine Vorfestlegung ist mit dem Zwischenbericht allerdings nicht verbunden. In den kommenden Monaten und Jahren sollen die möglichen Standorte nach und nach weiter eingegrenzt werden, indem weitere Kriterien wie die Bevölkerungsdichte berücksichtigt werden. Dennoch dürfte die Debatte über die Endlagerung wieder in Fahrt kommen, vor allem in den Gebieten, die näher unter die Lupe genommen werden. Das Endlager soll unterirdisch in Salz, Ton oder kristallinem Gestein, also vor allem Granit, entstehen. Im Jahr 2031 soll ein Standort gefunden sein und ab 2050 strahlenden Müll aufnehmen.