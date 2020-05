Der Attentäter von Halle ist nach einem ausführlichen psychiatrischen Gutachten voll schuldfähig. Nach vorläufiger Bewertung sei "nicht ersichtlich, dass die Fähigkeit des Angeschuldigten, das Unrecht seiner Taten einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln, bei den Taten aufgehoben war", heißt es in einem Beschluss des Bundesgerichtshofs. Daher ordneten die Karlsruher Richter demnach bereits am 23. April an, dass Stephan B. in Untersuchungshaft bleibt. (Aktenzeichen: AK 9/20)

In dem Döner-Imbiss wurde am 9. Oktober 2019 ein Gast von dem Attentäter erschossen. Bildrechte: imago images/Felix Abraham Der bewaffnete Angreifer hatte zum höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur am 9. Oktober 2019 versucht, in der Synagoge von Halle ein Blutbad anzurichten. Die Holztür hielt dem Mann jedoch stand. Daraufhin erschoss der Attentäter zunächst eine Passantin und dann einen Gast in einem Döner-Imbiss. Auf seiner Flucht vor der Polizei verletzte er weitere Menschen.

Antisemitische, rassistische und frauenfeindliche Motive