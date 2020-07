Die ersten Geschichten schreibt dieser Prozess vor dem Gerichtssaal. Der Tag beginnt mit einer Mahnwache der Opfer und ihrer Unterstützer vor dem Magdeburger Landgericht. Das Wort ergreift zuerst Christina Feist. Sie war am 9. Oktober 2019 in der Synagoge von Halle, als der Attentäter versuchte, dort einzudringen und ein Massaker zu begehen. Christina Feist lebt inzwischen in Paris. In ihrer Rede fordert sie alle Deutschen auf, antisemistische Angriffe persönlich zu nehmen: "Sie müssen sich einmischen, wenn Sie Ungerechtigkeit, Hass und Ausgrenzung sehen. Sie müssen für ihre Mitmenschen einstehen und Sie müssen uns endlich ernst nehmen!"