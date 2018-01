Kommentar Auf Krücken in die GroKo

Am Ende stehen lauter Verlierer auf der Bühne. Die einen lächeln zum miesen Ergebnis. Die anderen fahren frustriert nach Hause. 56 Prozent Ja-Stimmen für Koalitionsverhandlungen mit der Union. Rückenwind ist das nicht. Die SPD-Spitze geht angeschlagen in diese Verhandlungen und muss dann auch noch zittern vor der eigenen Basis. Und dennoch. Es ist ein Ja. Ein Arbeitssieg der Parteispitze. Ein Bekenntnis zum Regieren. Aber: Dieses gequälte Ja gibt auch tiefe Einblicke in den Zustand der Partei. Die Sozialdemokraten ringen mit sich selbst. Noch einmal GroKo heißt für die einen - noch weniger SPD. Nicht regieren, heißt für die anderen nicht gestalten - und so auch weniger SPD.