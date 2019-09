Kommission zur Aufarbeitung Missbrauch in Sportvereinen: Mehr Fälle bekannt als in Kirchen

Hauptinhalt

Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen kann überall passieren: in der Wohnung, beim Nachbarn, auf dem Campingplatz. Oder im Sportverein. Dass es solche Übergriffe gab, ist bekannt. Die Dimension aber ist unklar. Deshalb schaut eine unabhängige Kommission zur Aufarbeitung hier genauer hin. Seit vier Monaten können Betroffene in vertraulicher Anhörung oder schriftlichem Bericht ihre Geschichte erzählen. Offenbar ist das Problem in Sportvereinen gravierender als in der Kirche.

von Matthias Reiche, Hauptstadtkorrespondent MDR AKTUELL