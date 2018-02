Der Verzicht von Martin Schulz auf den Posten des Außenministers markiert das vorläufige Ende einer einjährigen politischen Berg- und Talfahrt des SPD-Mannes. Im Januar 2017 kommt Schulz als innenpolitischer Frischling in eine kränkelnde SPD. In den knapp zwei Jahrzehnten davor saß er im EU-Parlament, war jahrelang EU-Präsident. Weil seine Wiederwahl auf den Posten als chancenlos galt, kündigte er Ende 2016 seinen Wechsel in die Bundespolitik an.

Zum Kanzlerkandidaten auserkoren

Bild aus alten Tagen, vom März 2017: Der SPD-Chef Schulz neben seinem Vorgänger Gabriel. Bildrechte: dpa Eigentlich wollte Schulz auf Platz eins der SPD-Landesliste von NRW für die Bundestagswahl kandidieren, doch der SPD-Vorstand kürte ihn Ende Januar 2017 zum Kanzlerkandidaten. Im Vorfeld hatte ihn der damalige Parteichef Sigmar Gabriel im Alleingang in einem "Stern"-Interview zu seinem Nachfolger als SPD-Vorsitzender und zum Kanzlerkandidaten auserkoren.

Stimmungshoch in der Partei

Der Hype um Schulz - Tassen mit seinem Konterfei. Bildrechte: IMAGO Die Begeisterung für Schulz, den Europa-Experten und früheren Buchhändler aus Würselen an der SPD-Basis ist riesig. Die Umfragewerte steigen, die SPD ist beflügelt und liegt in der wöchentlichen Sonntagsumfrage gleichauf mit der Union. Mehr als 10.000 Menschen treten in die SPD ein.



Der Höhepunkt in dieser Zeit erfolgt im März, als Schulz auf einem Sonderparteitag 100 Prozent der Stimmen erhält. Es ist das beste Ergebnis für einen Parteichef seit 1949. Für die Partei steht fest: Der Martin wird es richten.

Serie von verlorenen Landtagswahlen

Bei der Bundestagswahl historisch schlechtestes Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte Bildrechte: dpa Doch statt weiter bergauf, geht es für die Partei bergab. Bergab geht es auch für Schulz. Die Niederlage bei der Landtagswahl im Saarland steckt er noch weg, die in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein nicht mehr so richtig. Der SPD-Wahlkampf wird fahrig, der vermeintliche Heilsbringer nervös. Bei der Bundestagswahl am 24. September fährt die SPD mit Schulz an der Spitze ihr schlechtestes Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte ein: Die Sozialdemokraten kommen auf 20,5 Prozent der Stimmen. Schulz sieht es als klares Votum der Wähler, dass die SPD in die Opposition gehen soll.

Nach Jamaika-Aus kommt die Kehrtwende

Doch aus der Opposition wird nichts. Als die Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und Grünen platzen, wird Schulz vom Bundespräsidenten und früherem SPD-Außenminister Frank-Walter Steinmeier ins Schloss Bellevue gerufen. Im Anschluss ringt sich die SPD-Spitze zur Position durch, man könne sich Gesprächen mit anderen Parteien nicht mehr verweigern. Auf einem SPD-Parteitag in Berlin wird Schulz am 7. Dezember als Parteichef bestätigt, die Delegierten akzeptieren "ergebnisoffene Gespräche". Knapp einen Monat später führen Union und SPD Sondierungsgespräche.

Nein oder Ja zu GroKo?

Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert (r) und Parteichef Schulz. Bildrechte: dpa Fest steht, die SPD soll mitreden: Auf einem Parteitag am 21. Januar 2018 billigen die Sozialdemokraten Koalitionsverhandlungen. Die Mehrheit von 56 Prozent ist knapp, die Partei ist gespalten, ob sie wirklich wieder mit der Union koalieren sollten, oder ob sie sich besser in der Opposition profiliiert. Die Jusos kennen nur eine Antwort: No GroKo – Nein zur Großen Koalition. Wie die über 460.000 SPD-Mitglieder die Neuauflage sehen, entscheiden sie ab 20. Februar. Bei den Wählern rutscht die SPD jedenfalls zu Monatsbeginn im ARD-DeutschlandTrend auf ein Rekordtief von nur noch 18 Prozent. Auch der SPD-Parteivorsitzende Martin Schulz wird so schlecht bewertet wie noch nie: Nur 25 Prozent der Bürger sind mit seiner Arbeit noch zufrieden.

Nach Koalitionsverhandlung Verzicht auf Parteispitze

Die drei Parteichefs: Seehofer (CSU), Merkel (CDU) und Schulz Bildrechte: dpa Im Februar handeln innerhalb von acht Tagen Union und SPD einen Koalitionsvertrag aus, bei dem die SPD am Ende schwergewichtige Ressorts bekommt, wie beispielsweise das Finanzministerium. Doch Schulz weiß, seine Partei steht wegen der GroKo vor einer Zerreißprobe. In den letzten Wochen war seine Zukunft als Parteichef auch immer an den Ergebnissen der Koalitionsgespräche gekoppelt worden. Am 7. Februar kündigt er deshalb einen Generationenwechsel an: Er wolle nach dem Mitgliedervotum zur Großen Koalition seinen Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles abgeben. Seine Begründung beschreibt dabei bestens seinen Schlingerkurs.

Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es für die SPD besser ist, wenn jemand, das erwartet die Partei, als Vorsitzender nicht Teil der Regierung ist … SPD-Parteivorsitzender Martin Schulz

Gerangel um Posten