Der Spitzenkandidat der Union bei der Europawahl, Manfred Weber, hat dazu aufgerufen, die europäischen Werte gegen den erstarkenden Nationalismus zu verteidigen. Der CSU-Politiker, der zugleich Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) ist, sagte bei der Auftaktkundgebung von CDU und CSU zum Europawahlkampf in Münster: "Europa ist heute unter Druck, es ist in der Defensive." Bei der bevorstehenden Wahl gehe es darum, aus der Defensive wieder herauszukommen und das europäische Projekt gegen "Nationalisten und Egoisten" zu verteidigen.

Kram-Karrenbauer lobt "Friedensprojekt" Europa

Auftakt in Münster: Erstmals gehen CDU und CSU mit einem gemeinsamen Programm in die Europawahl. Bildrechte: dpa CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bezeichnete die Europäische Union beim Wahlkampfauftakt in Münster als "Friedensprojekt", das es gegen erstarkende autoritäre Vorstellungen in der Welt zu verteidigen gelte. Für Europa gehe es um die Frage, "ob wir unsere Werte, ob wir unsere Art zu leben, ob wir das zukünftig in die Welt einbringen wollen".



Auch CSU-Chef Markus Söder legte in Münster ein klares Bekenntnis zu Europa ab. Die Christsozialen zögen als "überzeugte Europäer" in die Wahl. Das sei wichtig in einer Zeit, in der es viele Versuche gebe, "dieses Europa zu spalten und kaputt zu machen".

Bundeskanzlerin Angela Merkel fehlte beim Wahlkampfauftakt der Union. Die frühere CDU-Chefin will lediglich beim Abschluss am 24. Mai in München dabei sein.

Gemeinsames CDU-CSU-Wahlprogramm

Für die Europawahl am 26. Mai treten die Schwesterparteien CDU und CSU erstmals mit einem gemeinsamen Programm an. Ihr Spitzenkandidat Weber, der die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker anstrebt, hatte am Dienstag ein Zwölf-Punkte-Programm vorgestellt. Es legt einen Schwerpunkt auf den Schutz der EU-Außengrenzen sowie die innere und soziale Sicherheit.

Pannen bei SPD-Sonderzug

Die SPD hat zum Europawahlkampf in diesem Jahr einen Sonderzug gechartert. Der "Express Rübezahl", auf dem neben den SPD-Europa-Kandidaten aus Berlin und Sachsen auch polnische, tschechische und französische Kandidaten durch das deutsch-polnisch-tschechische Dreiländereck fahren wollen, wurde am Samstag allerdings durch einige Pannen ausgebremst. So musste kurz nach dem Start in Berlin-Gesundbrunnen ein beschädigter Triebwagen abgehängt werden. Später hielt eine defekte Schranke den Zug auf.