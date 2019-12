In Thüringen hat die Polizei nach Angaben der Landesregierung von 2014 bis 2018 bei 26 Fußballspielen pyrotechnische Erzeugnisse beschlagnahmt. Insgesamt 90 Mal sei Pyrotechnik in diesen vier Jahren in Stadien abgebrannt worden. Schwerpunkte sind dabei einer Auswertung des Innenministeriums zufolge die Stadien in Jena und Erfurt. In der Landeshauptstadt spielt Viertligist Rot-Weiß Erfurt, in Jena der FC Carl Zeiss in der dritten Fußballliga.