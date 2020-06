Der Unternehmer Andreas Barth ist Hotelier und Gastronom voller Leidenschaft. Seit 30 Jahren betreibt er in Meerane das Romantik-Hotel "Schwanefeld" sowie eine Schokoladen-Manufaktur und in Meißen den Burgkeller. 120 Mitarbeiter beschäftigt Barth in seiner Unternehmensgruppe, und er bildet jedes Jahr 15 Lehrlinge aus.