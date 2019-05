Omar Ismail ist in Alexandria geboren und absolviert in Deutschland eine Ausbildung zum Altenpfleger. Er kam vor einigen Jahren nach Deutschland, als die Auseinandersetzungen zwischen Militär und Muslimbrüdern in Ägypten eskalierten. Sein Name soll auf einer Todesliste der Muslimbrüder stehen. Sein Asylverfahren in Deutschland läuft derzeit noch.

Bedrohung des Asylbewerbers durch Datensatz des AZR

Omar Ismail fühlte sich in Deutschland relativ sicher - bis zum 3. Oktober 2018. An diesem Tag verlinkte er auf Facebook eine Nachrichtenseite, die auf Arabisch über das in Deutschland geplante Fachkräfteeinwanderungsgesetz berichtete. Ein anderer Nutzer kommentierte, er solle den Leuten keine falschen Hoffnungen machen. Er sei ein hoher Beamter der deutschen Regierung und könne ihn in Schwierigkeiten bringen, wenn er nicht aufhöre, Lügen zu verbreiten. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schickte er Omar Ismail eine Nachricht mit einem Auszug aus dem Ausländerzentralregister. Darin waren viele persönliche Daten wie Name, Adresse und Geburtsdatum enthalten. Ismail traute seinen Augen kaum - es waren seine eigenen Daten. Aber wie konnte der Facebook-Nutzer an diese Daten herankommen? Und wer war er überhaupt? Tatsächlich ein hoher deutscher Regierungsbeamter?

Furcht vor ägyptischen Behörden

Omar Ismail Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Seither ist Omar Ismail in großer Sorge. Denn sollten diese Informationen in die falschen Hände geraten, könnte dies sehr gefährlich für ihn werden. Ismail fürchtet, dass ägyptische Behörden ihn anhand der Daten aus dem Ausländerzentralregister in Deutschland auffinden und bedrohen könnten.

FAKT-Recherchen ergaben, dass tatsächlich ein Sachbearbeiter der Agentur für Arbeit unberechtigt auf den Datensatz von Omar Ismail zugegriffen hatte, um ihn damit bei Facebook zu bedrohen. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Sachbearbeiter wurde von der Staatsanwaltschaft Bielefeld inzwischen eingestellt.

Leichter Zugang durch Behördenmitarbeiter

Für das AZR ist das BAMF und damit das Bundesinnenministerium verantwortlich. Es speichert detaillierte Informationen von ca. 17 Millionen Ausländern, die länger als drei Monate in Deutschland gelebt oder hier einen Asylantrag gestellt haben. Sicherheitsbehörden, Arbeitsämter und Familienkassen können auf die Daten zugreifen. 2017 gab es im Schnitt über 190.000 Abrufe pro Werktag. Alles legal. Nicht nur für Datenschützer ist das Register ein Albtraum, besonders weil für Ausländer andere datenschutzrechtliche Maßstäbe als für Deutsche gelten.

Beschränkter Zugriff gefordert

Konstantin von Notz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Ausländerzentralregister sei sinnvoll, sagt der netzpolitische Sprecher von B90/Die Grünen, Konstantin von Notz. Allerdings fordert er beschränkte Zugriffsmöglichkeiten, auch für Behördenmitarbeiter.

Dann müssen diese Zugriffe dokumentiert werden, damit nachvollziehbar ist, dass nicht irgendwelche Leute einfach aus Jux und Dollerei oder weil sie andere Interessen haben, sich durch diese gigantischen Datenbestände googeln, um irgendwelche Informationen für sich abzugreifen. Aus welchem Grund auch immer. Es muss einen durch ein Gesetz legitimierten Grund für einen solchen Datenzugriff geben. Konstantin von Notz

Das Ausländerzentralregister

Das Ausländerzentralregister (AZR) ist die zentrale Informationsplattform im Ausländerwesen und gehört mit rund 27,9 Mio. Datensätzen zu den größten automatisierten Registern der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Zweck des AZR ist primär die Unterstützung derjenigen Behörden, die mit der Durchführung ausländer- oder asylrechtlicher Vorschriften betraut sind. Mehr als 16.458 Partnerbehörden mit mehr als 150.000 Einzelnutzern greifen täglich auf das AZR als Informationsquelle zu