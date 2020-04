Auch das "Bündnis Soforthilfe für Studierende" setzt auf einen Zeitraum von drei Monaten. In einer Petition fordert das Bündnis 3.000 Euro für alle Studierenden in finanzieller Notlage – unabhängig vom Pass und mit einer nachträglichen Bedürftigkeitsprüfung. Der Bundesverband ausländischer Studierender formulierte in einem offenen Brief an die Innen- und Wissenschaftsminister der Länder Vorschläge, um auch die spezifischen Probleme internationaler Studierender anzugehen. So sei etwa eine schnelle Öffnung des BAföG für ausländische Studierende "von entscheidender Bedeutung, um Notlagen abzuwenden".