Ausschreitungen in Chemnitz Woher kamen so viele Demonstranten?

Um die 200 Menschen in Chemnitz zählt der sächsische Verfassungsschutz zur rechten Szene. Das sind diejenigen, die sich in rechten Parteien oder Vereinen engagieren oder wegen politisch motivierter Straftaten aufgefallen sind. Gemeinsam mit der rechtsextremen Bürgerbewegung "Pro Chemnitz" demonstrierten am Montag aber etwa 6.000 Menschen .

Tatsächlich reisten am Montag Demonstranten aus Berlin, Brandenburg, Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen an.

Die rechtsextremistische Szene hat auf so einen Anlass nur gewartet. Insofern war klar, dass sie sich mit allem, was sie haben, draufstürzen würden. Insofern konnte das nicht völlig überraschen.

In der rechtsextremen Szene würden Kontakte über Jahre gepflegt, auch wenn Gruppierungen aufgelöst oder verboten werden, erklärt Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen. Der Verein engagiert sich gegen Rechtsextremismus im Freistaat. "Diese Strukturen haben sich immer wieder gewandelt in den letzten 20 Jahren. Wir hatten die nationalen Sozialisten Chemnitz, wir hatten die Hooligans Hoonara, [...] – Hooligans, Nazis, Rassisten." Man könne davon sprechen, dass es in Chemnitz eine hohe Kontinuität von neonazistischen Strukturen in unterschiedlichen Formen gebe.