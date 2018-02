MDS-Pflege-Qualitätsbericht Versorgung in Pflegeeinrichtungen immer besser

Die Versorgungsqualität in Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten hat sich verbessert. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle MDS-Pflege-Qualitätsbericht. So zeigte sich etwa eine gute Körperpflege und eine bessere soziale Betreuung der Pflegebedürftigen. Bei der Wundversorgung und Gewichtskontrollen zeigten sich aber weiterhin Defizite. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Pflege in Deutschland.