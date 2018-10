Die Verbraucherzentralen in Mitteldeutschland kritisieren hingegen die Regelung der Großen Koalition, gerade weil sie nur für 14 Städte gelten soll. Ralf Reichertz von der Verbraucherzentrale Thüringen sagte dem MDR-Magazin "Umschau", eine solche Auswahl leuchte ihm in einer sehr mobilen Gesellschaft nicht ein. Autofahrer, die mit ihren älteren Dieselmodellen in betroffenen Städte in den Urlaub fahren würden, seien genauso von Fahrverboten betroffen wie all jene, die dort lebten.