Kanzlerin Angela Merkel hatte im Vorfeld angekündigt, dass man sich beim Treffen in Berlin auf einen deutlichen Ausbau der Ladestationen für Elektro-Autos verständigen wolle. In ihrem wöchentlichen Video-Podcast hatte Merkel erklärt, dass bis 2030 eine Million Ladepunkte bundesweit geschaffen werden sollen. An der Finanzierung werden sich Bund und Industrie gemeinsam beteiligen. Bislang gibt es nur 20.000 Ladepunkt deutschlandweit.



Am Treffen nehmen neben der Kanzlerin auch Verkehrsminister Andreas Scheuer, Finanzminister Olaf Scholz und Vertreter von Auto-Herstellern und Gewerkschaften tei.