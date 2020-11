Die Bundesregierung will der Automobilbranche mit weiteren Milliarden Euro unter die Arme greifen. Kurz vor einer Videokonferenz mit Vertretern der Industrie, Gewerkschaften und der Bundesländer am Dienstagabend verständigte sich die Regierung auf ein neues Paket von gut drei Milliarden Euro. Die neue Finanzspritze soll die deutschen Autobauer durch die Corona-Krise tragen und den Umstieg auf klimaschonende Fahrzeuge beschleunigen. Damit werde die Schlüsselindustrie die Bewährungsprobe erfolgreich meistern können, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte, es gelinge erstmals, in der Wirtschaftskrise nicht die Klimakrise zu vergessen. 2020 habe die Elektromobilität den Durchbruch geschafft, das liege mit an der Kaufprämie. Auch der Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur solle vorangetrieben werden. Dazu will der Bund auch die Mineralölwirtschaft in die Pflicht nehmen. Ziel sei eine Ausrüstung von mindestens 25 Prozent aller Tankstellen mit Schnelllade-Infrastruktur bis Ende 2022, mindestens 50 Prozent bis Ende 2024 und mindestens 75 Prozent bis Ende 2026.