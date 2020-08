Herr Dr. Katzek, die Automobilbranche, auch hier in Ostdeutschland, ist in keiner guten Lage. Das war auch schon vor Corona so, und hat sich massiv verschärft. Insbesondere im Zulieferbereich gibt es Probleme. Unternehmen, die noch eine stabile Auftragslage haben, andere, deren Umsätze fast ganz zusammengebrochen sind. Wie stellt sich die Situation für Sie im Moment dar?

Dr. Katzek: Es gibt ja bereits die ersten, die glauben, die Krise sei vorbei, weil die aktuellen Zahlen in Deutschland und China sich nicht mehr so stark vom Vorjahr abweichen. Aber da macht man sich was vor.

Es stimmt - wenn man sich den EU-Raum anschaut, dann sank die Zahl der Pkw-Zulassungen im Juli nur um 2% im Vergleich zum Vorjahr. Wenn man sich aber den Gesamtzeitraum von Januar bis Juli anschaut, liegen wir bei einem Rückgang der Neuzulassung von 35%! Das sind wahrlich keine Zahlen, die uns in Euphorie versetzen können.